وہاڑی، زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں کاشتکاروں کا اجتماع
معیاری بیج، قرضے اور کسان کارڈتک فراہم کررہے ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام چک نمبر 196 ای بی مرکز پپلی اڈا میں زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں کاشتکاروں کا اجتماع منعقد ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) رانا محمد عارف نے کہا کہ حکومت پنجاب نے گندم کی خریداری قیمت 3500 روپے فی 40 کلوگرام مقرر کی ہے ، ضلع میں گندم کا ہدف 4 لاکھ 52 ہزار ایکڑ رکھا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ معیاری بیج 5500 روپے فی 50 کلوگرام دستیاب ہے اور کسان کارڈ کے ذریعے زرعی مداخل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی کے سی قرضوں کی بروقت ادائیگی پر اگلا قرض 24 گھنٹے میں فراہم کیا جائے گا۔اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ساجد علی نے گندم کی بیماریوں سے تحفظ اور زیادہ پیداوار کیلئے عملی اقدامات پر روشنی ڈالی جبکہ چیف کوآرڈینیٹر ریڈک محمد قمر محمود نے انسداد سموگ بارے آگاہی دی۔ کاشتکاروں نے ضلع کو گندم کی پیداوار میں خود کفیل بنانے کا عزم ظاہر کیا۔