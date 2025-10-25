صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام ، تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم شروع

  • ملتان
ڈی پی ایس وہاڑی میں آگاہی سیشن ،بریفنگ، شرکاء میں پمفلٹس تقسیم

وہاڑی (خبرنگار )ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم کا آغاز ۔ ڈویژنل پبلک سکول وہاڑی میں آگاہی سیشن میں طلبہ اور اساتذہ کو صفائی و ستھرائی کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس مظفر خان نے پروگرام کی سرگرمیوں بارے بریفنگ دی اور طلبا و طالبات سے صفائی ستھرائی کے عزم کا حلف لیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع وہاڑی میں ستھرا پنجاب پروگرام بھرپور انداز سے جاری ہے ، شہریوں کو چاہیے کہ گھروں، گلی محلوں اور عوامی مقامات کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں، کوڑا کرکٹ سڑکوں پر پھینکنے کے بجائے کوڑا دان یا ویسٹ بیگز میں ڈال کر صفائی عملے کے حوالے کیا جائے تاکہ شہر کو صاف اور صحت مند رکھا جا سکے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صفائی سے متعلق شکایات 1139 پر درج کرائی جا سکتی ہیں جبکہ کوڑا کرکٹ کی تصاویر واٹس ایپ نمبر پر بھیجنے پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ صفائی فیس بروقت ادا کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ آگاہی سیشن کے اختتام پر شرکاء میں آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے ۔ 

