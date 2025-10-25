بورے والا سبزی و پھل منڈی گندگی کے ڈھیر میں تبدیل
ناقص صفائی، تعفن، مچھروں اور مکھیوں سے تاجروں و شہریوں کو شدید مشکلات
بورے والا (سٹی رپورٹر) سبزی و پھل منڈی میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات نے تاجروں اور شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے ۔ منڈی کے مختلف حصوں میں گندگی کے ڈھیر، گلے سڑے پھلوں اور سبزیوں کی باقیات، بدبو دار پانی کے جوہڑ اور مکھیوں کی بھرمار نے ماحول کو انتہائی آلودہ کر دیا ہے ۔ آڑھتیوں اور دکانداروں کے مطابق روزانہ سینکڑوں خریدار منڈی آتے ہیں مگر تعفن اور گندگی کے باعث لوگ خریداری سے گریز کرنے لگے ہیں جس سے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے ۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ صفائی کے ناقص انتظامات سے مچھروں اور جراثیم کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے ، جس سے ڈینگی سمیت دیگر وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے ۔ شہریوں اور تاجروں نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا سے فوری نوٹس لینے ، صفائی کے مؤثر انتظامات کرنے اور منڈی کے ماحول کو صاف و صحتمند بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔