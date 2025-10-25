صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں ٹیکس بار عہدیداروں کی اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سے ملاقات

  • ملتان
لودھراں ٹیکس بار عہدیداروں کی اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سے ملاقات

تاجروں کے مسائل خصوصاً پی او ایس سسٹم اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن پر تبادلہ خیال

لودھراں (سٹی رپورٹر)صدر ڈسٹرکٹ ٹیکس بار لودھراں میاں محمد یونس ایڈووکیٹ، جنرل سیکرٹری بہاولپور راؤ محمد سعیدایڈووکیٹ اور راؤ جواد ایڈووکیٹ نے اسسٹنٹ کمشنر اِن لینڈ ریونیو شاہ رخ میمن سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ملاقات میں تاجروں کے مسائل خصوصاً پی او ایس سسٹم اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔انکم ٹیکس آفیسر نے اس موقع پر ضلع بھر کی تمام بیکریز، بیوٹی پارلرز اور دیگر کاروباری اداروں کو فوری طور پر سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن اور پی او ایس سسٹم نصب کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ اگر تاجر جرمانوں اور کاروبار کی بندش سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا تاخیر اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کرانا ہوگا، اور واضح کیا کہ اب مزید کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں انکم ٹیکس آفیسر نے دو نجی بیکریز کو سیلز ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کیا تھا۔ٹیکس بار کے عہدیداران نے تاجروں کے لیے کچھ نرمی برتنے کی سفارش کی اور یقین دہانی کرائی کہ جلد ہی تمام کاروبار قانون کے مطابق سیلز ٹیکس میں رجسٹر کروا لیے جائیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سروے مکمل،بوگس سیلاب زدگان کی چھانٹی کا حکم

افغان پناہ گزینوں کی واپسی،ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے قریب پناہ گاہ قائم

ڈی سی اور ڈی پی او کا ایم ڈی کیٹ کے امتحانی مرکز کا دورہ

اے سی کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،شہر میں صفائی کا معائنہ

نجی کالج شاہ پور میں فرسٹ ایئر کے طلباء کو خوش آمدید کہنے کیلئے تقریب

آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف کی میانوالی میں کھلی کچہری،شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن