لودھراں ٹیکس بار عہدیداروں کی اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سے ملاقات
تاجروں کے مسائل خصوصاً پی او ایس سسٹم اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن پر تبادلہ خیال
لودھراں (سٹی رپورٹر)صدر ڈسٹرکٹ ٹیکس بار لودھراں میاں محمد یونس ایڈووکیٹ، جنرل سیکرٹری بہاولپور راؤ محمد سعیدایڈووکیٹ اور راؤ جواد ایڈووکیٹ نے اسسٹنٹ کمشنر اِن لینڈ ریونیو شاہ رخ میمن سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ملاقات میں تاجروں کے مسائل خصوصاً پی او ایس سسٹم اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔انکم ٹیکس آفیسر نے اس موقع پر ضلع بھر کی تمام بیکریز، بیوٹی پارلرز اور دیگر کاروباری اداروں کو فوری طور پر سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن اور پی او ایس سسٹم نصب کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا کہ اگر تاجر جرمانوں اور کاروبار کی بندش سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا تاخیر اپنے کاروبار کو رجسٹرڈ کرانا ہوگا، اور واضح کیا کہ اب مزید کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں انکم ٹیکس آفیسر نے دو نجی بیکریز کو سیلز ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کیا تھا۔ٹیکس بار کے عہدیداران نے تاجروں کے لیے کچھ نرمی برتنے کی سفارش کی اور یقین دہانی کرائی کہ جلد ہی تمام کاروبار قانون کے مطابق سیلز ٹیکس میں رجسٹر کروا لیے جائیں گے ۔