سیلاب متاثرین کی امداد ،مرد و خواتین کیلئے علیحدہ کاؤنٹر قائم

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا پوسٹ گریجویٹ کالج سینٹر کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے پوسٹ گریجویٹ کالج مظفرگڑھ میں قائم امدادی رقوم کی تقسیم کے سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو ان کے نقصانات کے ازالے کیلئے امدادی پیکج فراہم کیا جا رہا ہے ۔ رقوم کی تقسیم شفافیت اور نظم و ضبط کے ساتھ یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ متاثرہ افراد کو 50 ہزار روپے نقد جبکہ باقی رقم اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے دی جا رہی ہے ۔ سینٹرز پر مرد و خواتین کیلئے علیحدہ کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں تاکہ تقسیم کے عمل میں سہولت رہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سینٹر پر آنے والے افراد کیلئے پینے کے پانی، کھانے اور آمد و رفت کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے افغان سینٹر کا بھی دورہ کیا اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔

