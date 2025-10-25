صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں غیر قانونی مقیم 9 افغان باشندے گرفتار

  • ملتان
ملتان میں غیر قانونی مقیم 9 افغان باشندے گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے غیر قانونی طور پر رہائش پذیر 9افغان باشندوں کو گرفتار کرلیا۔ ملکی سکیورٹی حالات کے پیش نظر غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔

حساس اداروں کی نشاندہی پر تھانہ لوہاری گیٹ اور شاہ رکن عالم کے علاقوں میں چھاپے مارے گئے ، جہاں سے عبدالباری، نعمت، سمیع اللہ، صالح محمد،  اور عزیز نامی افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔پولیس کے مطابق گرفتار افراد کے پاس قانونی رہائشی دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ تمام گرفتار افغان باشندوں کو ابتدائی تفتیش اور کاغذی کارروائی کے بعد سپورٹس کمپلیکس منتقل کردیا گیا ہے ۔

