میپکو ریجن میں بجلی بندش کا شیڈول جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں کریش مینٹی نینس پروگرام، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے سلسلہ میں بجلی کی فراہمی25اور26 اکتوبر کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔
اس بندش سے 26اکتوبر کو 11کے وی ریلوے روڈ،ٹمبر مارکیٹ، بوہڑ گیٹ،اسماعیل آباد،ولایت آباد،قائد اعظم روڈ،نصرت روڈ اور برن یونٹ فیڈرز سے نو بجے صبح سے تین بجے دوپہر تک،25اور26اکتوبر کو11کے وی ائیر پورٹ،پیر اکبر شاہ،نیوگرے والا، بُچ ولاز،ایم ڈی اے کالونی، ایم ٹاؤن اور بی زیڈ یو فیڈرز سے آٹھ بجے صبح سے بارہ بجے دن تک بجلی کی فراہمی بند رہے گی ۔