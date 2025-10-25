صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو ریجن میں بجلی بندش کا شیڈول جاری

  • ملتان
میپکو ریجن میں بجلی بندش کا شیڈول جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں کریش مینٹی نینس پروگرام، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے سلسلہ میں بجلی کی فراہمی25اور26 اکتوبر کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔

 اس بندش سے 26اکتوبر کو 11کے وی ریلوے روڈ،ٹمبر مارکیٹ، بوہڑ گیٹ،اسماعیل آباد،ولایت آباد،قائد اعظم روڈ،نصرت روڈ اور برن یونٹ فیڈرز سے نو بجے صبح سے تین بجے دوپہر تک،25اور26اکتوبر کو11کے وی ائیر پورٹ،پیر اکبر شاہ،نیوگرے والا، بُچ ولاز،ایم ڈی اے کالونی، ایم ٹاؤن اور بی زیڈ یو فیڈرز سے آٹھ بجے صبح سے بارہ بجے دن تک بجلی کی فراہمی بند رہے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جلا لپور جٹاں:میونسپل کمیٹی کی غفلت،سٹریٹ لائٹس طویل عرصہ سے خراب

پنک موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا قیام خواتین کے اعتماد کی پہچان:سی ٹی او

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی ، نالیوں کی ڈی سلٹنگ کا جائزہ

650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

ڈپٹی کمشنر نوید احمد کا دیہی مرکز صحت قلعہ دیدار سنگھ کا دورہ

وزیرآباد :سیلاب متاثرین میں امدادی پیکج کی تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن