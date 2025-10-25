ڈی جی خان میں چیس چیمپئنشپ کل سے شروع
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیس ایسوسی ایشن آف پنجاب کے زیر اہتمام ڈیرہ غازی خان ڈویژن چیس چیمپئن شپ کل ڈی جی خان سپورٹس جم میں منعقد ہوگی۔
اس ایونٹ میں جنوبی پنجاب کے معروف چیس کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے ۔چیمپئن شپ میں تین لاکھ روپے کی نقد انعامی رقم رکھی گئی ہے جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کئے جائیں گے ۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری ایونٹ کے میزبان ہوں گے ۔چیس ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر نعیم رؤف اور سیکرٹری جنرل راجہ گوہر اقبال ٹورنامنٹ کی نگرانی کریں گے ۔ مقابلے ریپڈ اور سوئس لیگ فارمیٹ پر مشتمل ہوں گے ۔