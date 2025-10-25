صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جونیئر مینجمنٹ کورس،محمد ارشد کی ملک بھر میں سیکنڈ پوزیشن

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکوکمرشل ڈائریکٹوریٹ کے ریونیو آفیسر محمد ارشد نے جونیئر مینجمنٹ کورس میں ملک بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرلی ۔

واپڈا ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج اسلام آباد میں 196ویں جونیئرمینجمنٹ کورس 25اگست تا 24اکتوبر منعقد ہوا جس میں پاور سیکٹر کے زیر انتظام تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں (ڈسکوز) اور دیگر ونگز کے ریونیو آفیسرز نے شرکت کی ۔ میپکو کمرشل ڈائریکٹوریٹ ہیڈ کوارٹر ملتان کے ریونیو آفیسر محمد ارشد نے نمایاں کامیابی حاصل کی ۔جس پر کالج انتظامیہ نے شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ 

