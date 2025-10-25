جونیئر مینجمنٹ کورس،محمد ارشد کی ملک بھر میں سیکنڈ پوزیشن
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکوکمرشل ڈائریکٹوریٹ کے ریونیو آفیسر محمد ارشد نے جونیئر مینجمنٹ کورس میں ملک بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرلی ۔
واپڈا ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج اسلام آباد میں 196ویں جونیئرمینجمنٹ کورس 25اگست تا 24اکتوبر منعقد ہوا جس میں پاور سیکٹر کے زیر انتظام تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں (ڈسکوز) اور دیگر ونگز کے ریونیو آفیسرز نے شرکت کی ۔ میپکو کمرشل ڈائریکٹوریٹ ہیڈ کوارٹر ملتان کے ریونیو آفیسر محمد ارشد نے نمایاں کامیابی حاصل کی ۔جس پر کالج انتظامیہ نے شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا۔