میپکو میں ٹرین دی ٹرینر اور سیفٹی پروگرامز کا انعقاد

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے ریجنل ٹریننگ سینٹر میں ‘‘ٹرین دی ٹرینر’’ اور ‘‘بیہیویئر بیسڈ سیفٹی’’ پروگرامز کے سلسلے میں 21 اور 22 اکتوبر 2025ء کو بریفنگ اور انٹرویو سیشن منعقد کئے گئے ،

جن میں مختلف سرکلز کے ٹریننگ و سیفٹی افسر، ایس ڈی اوز اور تربیتی عملے نے شرکت کی۔کنسلٹنٹ افشاں سعید نے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں پروگرام میپکو کے تربیتی نظام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق ان پروگرامز کے ذریعے تربیت کے معیار کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور ایک ایسا ماحول تشکیل دیا جا رہا ہے جہاں محفوظ طرزِ عمل اور مثبت رویے ادارے کی ثقافت کا حصہ بن جائیں۔ 

