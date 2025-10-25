سیتل ماڑی میں بچی سے مبینہ چھیڑ چھاڑ، پولیس متحرک
ملتان (کرائم رپورٹر)سیتل ماڑی پولیس نے بچی سے مبینہ چھیڑ چھاڑ کے واقعے کی اطلاع پر تحقیقات کا آغاز کردیا۔
پولیس کے مطابق واقعہ مقامی رہائشی علاقے میں پیش آیا جہاں متاثرہ بچی کے والد نے اپنے ہمسائے پر سنگین الزامات عائد کئے ہیں۔محمد ناظم نامی شہری نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کی بیٹی کو اس کا ہمسایہ اپنے گھر کے کمرے میں لے گیا اور مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ شروع کردی۔ متاثرہ کے والد کے مطابق واقعے کا منظر اس کے بیٹے محمد مدنی نے دیکھا، جس پر گھر والوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔