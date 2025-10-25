صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آل پاکستان انٹر بورڈز فٹبال چیمپئن شپ ملتان میں شروع

  • ملتان
ملتان (سپورٹس رپورٹر)ملتان میں آل پاکستان انٹر بورڈز فٹبال چیمپئن شپ 2025 کا آغاز ہوگیا۔

 افتتاحی تقریب بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ملتان کے سپورٹس گراؤنڈ میں منعقد ہوئی جس کا افتتاح ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن (ڈی پی آئی) جنوبی پنجاب ڈاکٹر فرید شریف نے کیا۔تقریب میں سیکریٹری بورڈ خرم ایس اے قریشی، ڈائریکٹر سپورٹس ملک نثار احمد، مختلف تعلیمی بورڈز کے نمائندگان، کھلاڑیوں اور شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ افتتاحی روز تین میچز کھیلے گئے جن میں کوہاٹ، بہاولپور اور لاہور بورڈز کی ٹیموں نے کامیابی حاصل کی۔

