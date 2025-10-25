تاجر برادری نے صاف ستھرا پنجاب ٹیکس مسترد کردیا
صفائی کے نام پر ٹیکس عوام دشمن اقدام، فوری واپس لیا جائے ،فہد سانگی
ملتان (لیڈی رپورٹر) انجمن تاجران چوک گھنٹہ گھر کے صدر فہد اسحاق سانگی نے کہا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب کے نام پر لگایا گیا صفائی ٹیکس پورے صوبے کے تاجر مسترد کرتے ہیں۔ ایک ہزار روپے فی تاجر صفائی ٹیکس کا نفاذ شرمناک اور عوام دشمن فیصلہ ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ صحت و صفائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے ، مگر اب تاجروں پر نیا بوجھ ڈال کر حکومت اپنے وعدوں سے انحراف کر رہی ہے ۔ مریم نواز کے ریلیف کے دعوے اس فیصلے سے مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے ہیں۔فہد اسحاق سانگی نے کہا کہ حکومت پہلے ہی مہنگائی، بجلی اور گیس بلوں کے ذریعے عوام کی کمر توڑ چکی ہے ، اب نئے ٹیکسز نے حالات مزید خراب کر دیئے ہیں۔ اگر صفائی ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو تاجر برادری صوبہ بھر میں احتجاج پر مجبور ہوگی۔