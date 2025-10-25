صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
تاجر برادری کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ، خواجہ محمد شفیق

انجمن تاجران جنرل بس سٹینڈ کی نومنتخب عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران جنرل بس سٹینڈ کے نومنتخب عہدیداروں کو چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کی قیادت میں چیمبر آف سمال ٹریڈرز کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر پُروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں تاجر برادری کی بڑی تعداد شریک تھی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ محمد شفیق نے کہا کہ تاجر برادری ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے ، اتحاد و اتفاق سے ہی تاجروں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نومنتخب عہدیداروں کو نصیحت کی کہ وہ تاجر برادری کے حقوق کے تحفظ کے لئے خلوص نیت سے کام کریں، کیونکہ یہ خدمت خلق کے مترادف ہے ۔چیئرمین انجمن تاجران جنرل بس سٹینڈ رانا اصغر نے کہا کہ تاجر ہمیشہ ملکی ترقی اور عوامی فلاح کے لئے صف اول میں رہے ہیں۔ ہم چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے پلیٹ فارم سے نئے عزم کے ساتھ تاجروں کے مسائل حل کریں گے ۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بس سٹینڈ کے تاجروں کے لئے بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے اقدامات کئے جائیں۔ تقریب کے اختتام پر انجمن تاجران جنرل بس سٹینڈ نے چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے الحاق کا باضابطہ اعلان کیا، جسے تاجر برادری نے خوش آئند قرار دیا۔

