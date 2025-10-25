گورنمنٹ سمرا پبلک سکول میں انصاف و مساوات پر پروگرام
ملتان (خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ سمرا پبلک ہائی سکول ملتان میں تھیم آف دی منتھ کے تحت \\\\\\\"جسٹس اینڈ فیئرنس\\\\\\\" کے عنوان سے خصوصی پروگرام منعقد ہوا۔
تقریب سینئر ہیڈ ماسٹر خالد محمود خان کی زیر نگرانی منعقد کی گئی جبکہ پروگرام کی تنظیم میں چودھری محمد علی نے معاونت کی۔تقریب میں طلبہ نے انصاف اور مساوات سے متعلق نعروں پر مشتمل پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ۔ اس موقع پر سینئر ہیڈ ماسٹر خالد محمود خان نے کہا کہ انصاف صرف عدالتوں تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اطلاق ضروری ہے ۔