ضلع کچہری میں692ملین لاگت سے تعمیر پارکنگ پلازہ فعال

  • ملتان
منصوبے سے کچہری چوک ،ملحقہ علاقوں میں ٹریفک کا دبائو کم ہوگا ،کمشنر

 ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈویژنل انتظامیہ ملتان نے شہریوں کے دیرینہ مطالبے پر عملی قدم اٹھاتے ہوئے کچہری میں نیا پارکنگ پلازہ فعال کر دیا۔ کمشنر عامر کریم خاں کی ہدایت پر وکلاء اور شہریوں کے لئے جدید سہولتوں سے آراستہ یہ پارکنگ پلازہ باقاعدہ طور پر فنکشنل ہو گیا ہے ۔محکمہ سی اینڈ ڈبلیو کی جانب سے 692 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والا یہ منصوبہ کچہری چوک اور ملحقہ علاقوں میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پارکنگ پلازہ میں گاڑیوں کی محفوظ پارکنگ، داخلی و خارجی راستوں پر جدید نظام، سی سی ٹی وی کیمرے اور خودکار ٹکٹنگ سسٹم کی سہولت فراہم کی گئی ہے ۔کمشنر عامر کریم خاں نے کچہری چوک اور پارکنگ پلازہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے انتظامات، صفائی اور ٹریفک مینجمنٹ کے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارکنگ پلازہ کے قیام سے ٹریفک کے بہاؤ میں نمایاں بہتری آئے گی اور شہریوں کو پارکنگ کے مسائل سے نجات ملے گی۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں تاکہ شہر میں نظم و ضبط اور بہتر سفری سہولتیں برقرار رکھی جا سکیں۔ کمشنر نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ اور وکلاء کا تعاون شہری سہولتوں کے فروغ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے ۔دورے کے موقع پر سی پی او ملتان صادق ڈوگر، ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو اور صدر ڈسٹرکٹ بار جاوید علی ڈوگر بھی موجود تھے ۔

