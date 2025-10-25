کسانوں کی سائنسی تربیت کیلئے سرگرم عمل، ڈاکٹر آصف علی
مینگوریسرچ،ایم این ایس یونیورسٹی کے زیر اہتمام آم کے باغات کی بحالی پر سیمینار
ملتان (وقائع نگار خصوصی)مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ایم این ایس یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے زیر اہتمام اور نجی کھاد کمپنی کے تعاون سے سیلاب سے متاثرہ آم کے باغات کی بحالی اور بہتر پیداوار کے حصول کے لئے ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا۔تقریب میں وائس چانسلر ایم این ایس زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ یونیورسٹی باغبانی کے شعبے میں تحقیق، پوسٹ فلڈ ریکوری ماڈلز اور کسانوں کو سائنسی تربیت فراہم کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جدید تحقیق اور عملی تربیت کے امتزاج سے آم کی پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ ممکن ہے ۔ایڈیشنل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب عبدالجبار نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ باغات کی بحالی کے لئے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں۔ کاشتکاروں کو جدید مشاورتی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ سیزن میں نقصان کے ازالے کے ساتھ زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ آم کے باغات کی بحالی نہ صرف علاقائی معیشت بلکہ ملکی زرعی برآمدات کے استحکام کے لئے بھی ضروری ہے ۔ڈائریکٹر مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر آصف الرحمن نے بتایا کہ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی ہدایت کے مطابق آم کے کلیدی اضلاع میں مزید فیلڈ ورکشاپس اور تربیتی سیشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔