10سال سے غائب کالج اساتذہ کا ریکارڈ طلب
مدت ملازمت مکمل، قبل ازوقت ریٹائرمنٹ، دوسرے کالجز میں ٹرانسفر، ڈیپوٹیشن ، بیرون ملک چھٹی پر جانے والے اساتذہ کا ڈیٹا فراہم کیا جائےڈائریکٹ سلیکشن کے بعد اپنے ہی ڈیپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ، سلیکشن کے بعد جانے والوں کے کوائف جاری کئے جائیں، ہائر ایجوکیشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کالجز کے 10برسوں میں غائب ہونے والے ٹیچنگ سٹاف کا ڈیٹا طلب کرلیا تفصیل کے مطابق ہائرایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایسے اساتذہ کا ریکارڈ طلب کرلیا جو گزشتہ دس برس سے ڈیوٹی سے غائب تھے یا انہوں نے کوئی دوسرا ڈیپارٹمنٹ جوائن کرلیا تھا ۔ پرنسپلز گزشتہ دس سال کے دوران اپنے کالج کے ٹیچنگ سٹاف میں سے غائب ہونے والوں کا ڈیٹا فراہم کریں جس میں دوران مدت ملازمت مکمل کرکے ریٹائر ہونے والوں ،قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والوں ،دوسرے کالجز میں ٹرانسفر ہونے والوں ،ڈیپوٹیشن پر جانے والوں ،بیرون ملک چھٹی والوں ،جو ڈیپارٹمنٹ چھوڑ کے چلے گئے ،ڈائریکٹ سلیکشن کے بعد اپنے ہی ڈیپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ ہونے والوں اور سلیکشن کے بعد کہیں جانے والوں اور سروس سے نکالے جانے والوں کے کوائف درج ہوں اساتذہ نے ان احکامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سنیارٹی لسٹوں میں پیش آنے والی دشواریوں کی بنا پر محکمہ تعلیم کے حکام نے اپنا ریکارڈ میں تلاش کرنے کی بجائے ایک آسان حل تلاش کیا ہے ۔کہ پرنسپلز پر ذمے داری ڈال جائے ایسے ٹیچر جو دس سال قبل کہیں اور تھا وہ کس طرح دوسرے ادارے کے ریکارڈ کاذمے دار ہوسکتا ہے اعلیٰ حکام اس کا نوٹس لیں ۔