دوہرا شناختی کارڈ استعمال کرنے پر دو افراد کیخلاف مقدمہ
ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے دوہرے شناختی کارڈ استعمال کرنے کے الزام میں دو افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔ چہلیک پولیس کے مطابق شہری احمد عدنان کی درخواست پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔۔۔
درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم سلیم اور فہیم نے جعلسازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے جعلی دستاویزات تیار کیں اور دو مختلف شناختی کارڈ استعمال کر رہے تھے ۔ نادرا رپورٹ میں ملزموں کے دوہرا شناختی کارڈ رکھنے کی تصدیق ہوگئی، جس کے بعد پولیس نے دونوں کیخلاف کارروائی شروع کر دی۔