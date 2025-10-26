صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادخسرہ و روبیلا مہم،وہاڑی میں 4 لاکھ 58 ہزار بچے ہدف

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)محکمہ صحت کے زیرِ اہتمام انسدادِ خسرہ و روبیلا قومی مہم کے بارے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے کی۔۔۔

 جبکہ ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد فاضل، ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم اور ڈی ای او سیکنڈری شازیہ انور مہمانِ خصوصی تھے ۔ڈاکٹر فہد وحید نے کہا کہ نسلِ نو کے تحفظ کیلئے 13 روزہ انسدادِ خسرہ و روبیلا مہم کا آغاز 17 نومبر سے کیا جا رہا ہے ۔ سیمینار کا مقصد اساتذہ اور تعلیمی افسروں کو ویکسین کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ عوام میں شعور اجاگر کر سکیں۔ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد فاضل نے بتایا کہ مہم 29 نومبر تک جاری رہے گی جس دوران 6 ماہ سے 5 سال تک عمر کے 4لاکھ 58 ہزار 575 بچوں کو خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ یہ ویکسین عالمی ادارہ صحت سے منظور شدہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ مہم کی کامیابی کیلئے اساتذہ اور تعلیمی افسروں کا تعاون نہایت اہم ہے ، خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کا واحد مؤثر طریقہ بروقت ویکسی نیشن ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم نے کہا کہ اساتذہ معاشرے میں رائے عامہ ہموار کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، قوم میں شعور اجاگر کیے بغیر بیماریوں پر قابو پانا ممکن نہیں۔

 

