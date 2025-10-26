صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل فونزپر فحش اشتہارات شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی

  • ملتان
موبائل فونزپر فحش اشتہارات شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) موبائل فون پر غیر اخلاقی اور فحش اشتہارات بھیجنے والوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ نوعمر لڑکوں اور لڑکیوں سمیت ہر عمر کے صارفین کو جنسی ادویات اور دیگر اشیاء کے اشتہارات موصول ہو رہے ہیں۔۔۔

جبکہ پی ٹی اے حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ انہوں نے بچوں کو صرف ہنگامی رابطے کے لیے موبائل فون دئیے تھے مگر اب ان پر فحش مواد کے اشتہارات کی بھرمار ہے ۔ان اشتہارات میں بعض پیغامات انتہائی غیر اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ شہریوں کو جعلی انعامات، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر کمپنیوں کے نام پر دھوکا دہی والے پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں جن سے کئی سادہ لوح افراد مالی نقصان اٹھا چکے ہیں۔شہریوں نے وزیراعظم ، وفاقی وزیر اطلاعات اور وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ موبائل فون کمپنیوں کو غیر اخلاقی اشتہارات بند کرنے کا پابند بنایا جائے تاکہ نوجوان نسل کو بے راہ روی اور دھوکہ دہی سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

