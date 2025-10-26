صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک سے دہشتگردی کا جلد صفایا ہو جائیگا،وسیم احمد شیخ

  • ملتان
ملک سے دہشتگردی کا جلد صفایا ہو جائیگا،وسیم احمد شیخ

دہشتگرد انسانیت کے دشمن‘ان کاخاتمہ قریب ‘ایڈمنسٹریٹر نیشنل جسٹس اینڈ پیس کمیشن

میلسی(نامہ نگار)نیشنل جسٹس اینڈ پیس کمیشن وہاڑی کے ایڈمنسٹریٹر وسیم احمد شیخ نے کہا ہے کہ دہشت گرد انسانیت کے مجرم ہیں، ان کے خاتمے کے لیے سکیورٹی ادارے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کی دعائیں اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہیں، ماضی میں بھی پاک فوج نے دہشت گردوں کو شکست دے کر امن قائم کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ، جلد وہ وقت آئے گا جب دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور ملک میں پائیدار امن قائم ہوگا۔

 

