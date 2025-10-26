برسٹ کینسر کی تشخیص کیلئے 6روزہ فری میڈیکل کیمپ شروع
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)خواتین کے لیے چھاتی کے امراض کی تشخیص اور علاج کیلئے چھ روزہ فری میڈیکل کیمپ آج سے شروع ہوگیا ہے ،میڈیکل کیمپ میں 26تا 31اکتوبر تک مفت چیک اپ کیمپ کیا جائیگا۔۔۔
چھاتی کے امراض، خصوصاً بریسٹ کینسر جیسے خطرناک مرض کی بروقت تشخیص کیلئے 26تا 31 اکتوبر زین پلازہ سے ملحقہ گلی میں رہائش گاہ ڈاکٹر فرح سلیم مفت میڈیکل کیمپ کا آج سےانعقاد کیا جا رہا ہے ، یہ کیمپ روزانہ سہ پہر 3بجے سے شام 7بجے تک جاری رہے گا جس میں خواتین کا بریسٹ، گلٹی، رسولی اور کینسر جیسے امراض کا معائنہ کیا جائیگا۔ کیمپ میں ماہر امراضِ بریسٹ ڈاکٹر فرح سلیم ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس، جنرل سرجری خدمات فراہم کریں گی۔