صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برسٹ کینسر کی تشخیص کیلئے 6روزہ فری میڈیکل کیمپ شروع

  • ملتان
برسٹ کینسر کی تشخیص کیلئے 6روزہ فری میڈیکل کیمپ شروع

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)خواتین کے لیے چھاتی کے امراض کی تشخیص اور علاج کیلئے چھ روزہ فری میڈیکل کیمپ آج سے شروع ہوگیا ہے ،میڈیکل کیمپ میں 26تا 31اکتوبر تک مفت چیک اپ کیمپ کیا جائیگا۔۔۔

 چھاتی کے امراض، خصوصاً بریسٹ کینسر جیسے خطرناک مرض کی بروقت تشخیص کیلئے 26تا 31 اکتوبر زین پلازہ سے ملحقہ گلی میں رہائش گاہ ڈاکٹر فرح سلیم مفت میڈیکل کیمپ کا آج سےانعقاد کیا جا رہا ہے ، یہ کیمپ روزانہ سہ پہر 3بجے سے شام 7بجے تک جاری رہے گا جس میں خواتین کا بریسٹ، گلٹی، رسولی اور کینسر جیسے امراض کا معائنہ کیا جائیگا۔ کیمپ میں ماہر امراضِ بریسٹ ڈاکٹر فرح سلیم ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس، جنرل سرجری خدمات فراہم کریں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی کاموں میں غیر ضروری تاخیر پر متعدد ٹھیکے منسوخ کرنے کے احکامات

ٹرانسپورٹ اور جدید سڑکوں کا نظام فراہم کرنا حکومت کا عزم،شرجیل میمن

اقدام قتل اور دہشتگردی کے دوملزمان کی سزا کالعدم ،رہائی کا حکم

مغربی کنارہ، انضمام کا صیہونی فیصلہ تشویشناک ہے، تنظیم اسلامی

لاڑکانہ:چیمبر نے گندم بیج پرپابندی غیر آئینی قرار دیدی

پولیس سے کنٹینر چھیننے کامقدمہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل