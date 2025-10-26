صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزاحیہ شاعر اور چیف انجینئر پارکو عرفان قادر انتقال کرگئے

  • ملتان
مزاحیہ شاعر اور چیف انجینئر پارکو عرفان قادر انتقال کرگئے

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نامور مزاحیہ شاعر اور چیف انجینئر پارکو عرفان قادر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے ،انتقال کی خبر سنتے ہی پارکوکالونی میں سوگ کی فضا چھاگئی۔ نماز جنازہ آبائی علاقہ ملتان میں ادا کی گئی جس میں جنرل منیجر ریفائنری پارکو سمیت اعلیٰ افسروں،شعرا،ادبی شخصیات نے شرکت کی۔

نامور مزاحیہ شاعر اور چیف انجینئر پارکو عرفان قادر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے ،انتقال کی خبر سنتے ہی پارکوکالونی میں سوگ کی فضا چھاگئی۔ نماز جنازہ آبائی علاقہ ملتان میں ادا کی گئی جس میں جنرل منیجر ریفائنری پارکو سمیت اعلیٰ افسروں،شعرا،ادبی شخصیات نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب متاثرین میں 1 ارب روپے کی تقسیم کاعمل مکمل

لال پل انڈر پا س منصوبہ پھر نظر انداز

مختلف علاقوں میں شجرکاری کے بیشتر منصوبے ادھورے

تجاوزات نہ ہٹانے پر نوٹسز جاری

نیلا گنبد منصوبہ: 100 دکانوں کیلئے 62کروڑ کی منظوری

سپیکر ملک احمد خان کو عالمی اعزاز پر مبارکباد کی قرارداد جمع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل