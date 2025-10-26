مزاحیہ شاعر اور چیف انجینئر پارکو عرفان قادر انتقال کرگئے
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نامور مزاحیہ شاعر اور چیف انجینئر پارکو عرفان قادر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئے ،انتقال کی خبر سنتے ہی پارکوکالونی میں سوگ کی فضا چھاگئی۔ نماز جنازہ آبائی علاقہ ملتان میں ادا کی گئی جس میں جنرل منیجر ریفائنری پارکو سمیت اعلیٰ افسروں،شعرا،ادبی شخصیات نے شرکت کی۔
