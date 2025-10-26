منشیات فروش گرفتار‘چالو بھٹی‘ 50لٹر شراب ‘300لٹرلہن برآمد
ملزم تنویر شہزادکیخلاف امتناع منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ سٹی کوٹ ادو پولیس کا شراب فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ،ملزم سے 50 لٹریسی شراب سمیت 300 لیٹر لہن اور چالو بھٹی برآمد ہونے پر گرفتار کرلیا،مقدمہ درج ،پابند سلاسل کر دیاگیا۔تفصیل کے مطابق تھانہ سٹی کوٹ پولیس نے شراب فروشوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں ملزم تنویر شہزادکو 50 لٹردیسی شراب،300 لٹر لہن اور چالوبھٹی برآمد ہونے پر گرفتار کرلیا،امتناع منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے ملزم کو پابندسلاسل کر دیاگیا۔