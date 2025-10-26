صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بااثرمسلح افراد کا نوجوان پر تشدد

  • ملتان
گگومنڈی (نامہ نگار)نواحی گاؤں 195ای بی ڈیرہ عبداللہ میں بااثرمسلح افراد نے محنت کش کے نوجوان بیٹے پر سرعام تشدد کر کے موٹرسائیکل چھین لی،ویڈیو وائرل ہوگئی۔۔۔

پرویز جٹ کا بیٹا محمد اویس موٹرسائیکل پر جا رہا تھا کہ عبدال چوڑی گر اور آکاش وغیرہ نے گن پوائنٹ پر روک کر تشدد کا نشانہ بنایا اور موٹرسائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔عینی شاہدین کے مطابق ملزموں کے خوف سے کوئی شخص بھی متاثرہ کو بچانے کی جرأت نہ کر سکا۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزموں کو اسلحہ لہراتے اور موٹرسائیکل چھینتے دیکھا جا سکتا ہے ۔تھانہ گگومنڈی پولیس نے دو نامزد اور ایک نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے عبدال چوڑی گر کو گرفتار کر کے پستول برآمد کر لیا ہے ۔ متاثرہ محمد اویس نے ڈی پی او وہاڑی سے انصاف کی اپیل کی ہے ۔

 

