خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) شہر کے بازاروں میں غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی جس سے خواتین میں جلدی امراض خطرناک حد تک پھیلنے لگے۔۔۔
ہیئر کلرز، نیل پالش، کریمیں، ماسک اور لوشن سمیت متعدد کاسمیٹکس اشیاء میں خطرناک کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں جو جلد کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ منافع کی خاطر دکاندار غیر معیاری اور جعلی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں جبکہ متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی چیکنگ نہیں کی جا رہی۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ معروف کمپنیوں کی معیاری مصنوعات مہنگی ہونے کے باعث گاہک خرید نہیں سکتے اس لیے وہ مقامی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ شہریوںنے مطالبہ کیا ہے کہ ناقص کاسمیٹکس اور دیگر غیر معیاری اشیاء کی فروخت روکنے کیلئے اقدامات کیے جائیں۔