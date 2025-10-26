صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

  • ملتان
خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) شہر کے بازاروں میں غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی جس سے خواتین میں جلدی امراض خطرناک حد تک پھیلنے لگے۔۔۔

 ہیئر کلرز، نیل پالش، کریمیں، ماسک اور لوشن سمیت متعدد کاسمیٹکس اشیاء میں خطرناک کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں جو جلد کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ منافع کی خاطر دکاندار غیر معیاری اور جعلی مصنوعات فروخت کر رہے ہیں جبکہ متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی چیکنگ نہیں کی جا رہی۔دکانداروں کا کہنا ہے کہ معروف کمپنیوں کی معیاری مصنوعات مہنگی ہونے کے باعث گاہک خرید نہیں سکتے اس لیے وہ مقامی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ شہریوںنے مطالبہ کیا ہے کہ ناقص کاسمیٹکس اور دیگر غیر معیاری اشیاء کی فروخت روکنے کیلئے اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ایم ڈی کیٹ امتحان ،کمشنر کو انتظامات پر تفصیلی بریفنگ

آر پی او کی زیر صدارت اجلاس، امن و امان برقرار رکھنے پر زور

رقم نہ دینے پر نافرمان بیٹے کا ماں باپ پر تشدد، دونوں زخمی

جعلی دودھ و کھویا کی 2فیکٹریاں سیل

ساؤنڈ سسٹم چلا کر آرڈیننس کی خلاف ورزی پر ایک شخص گرفتار

تھانہ صدر جوہرآباد پولیس کی کارروائی، مشکوک شخص سے اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل