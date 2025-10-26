صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو دفاتر میں مراسلہ نویسی کیلئے اے آئی سے مدد کا فیصلہ

  • ملتان
میپکو دفاتر میں مراسلہ نویسی کیلئے اے آئی سے مدد کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو نے اپنے دفاتر میں دفتری خط و کتابت میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس اقدام کا مقصد سرکاری مراسلوں میں اغلاط کو ختم کرنا اور بہتر زبان میں تحریر یقینی بنانا ہے۔۔۔

میپکو کے جاری مراسلے کے مطابق تمام دفاتر میں اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے مراسلے تحریر کئے جائیں گے تاکہ وہ اغلاط سے پاک اور تکنیکی اعتبار سے درست ہوں۔ مراسلے کے بعد کلریکل سٹاف کی ٹریننگ بھی شروع کر دی گئی ہے ، جو اس وقت چیف آفس میں جاری ہے ۔ذرائع کے مطابق اس تربیت میں ملازمین کو چیٹ جی پی ٹی اور دیگر اے آئی ٹولز کے ذریعے آفیشل مراسلہ تحریر کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے ۔ اس سے نہ صرف مراسلوں میں موجود سقم دور ہوں گے بلکہ کم تعلیمی قابلیت والے کلریکل سٹاف بھی بہتر انداز میں افیشل مراسلے تیار کر سکیں گے۔

 

