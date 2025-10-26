انسداد ڈینگی مہم، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی
حساس مقامات پر سپرے ، لاروا کی افزائش روکنے کے اقدامات کا حکمجائز ہ کمیٹیوں میں امام مسجد، نمبردار، معززین علاقہ کو شامل کرنے کی ہدایت
ملتا ن(وقائع نگار خصوصی)ضلعی انتظامیہ نے ڈینگی پر قابو پانے کیلئے زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے تمام محکموں کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈینگی کی تازہ صورتحال، فیلڈ سرگرمیوں اور کیسز کی تعداد کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بدلتے موسم کے باعث ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ، اس لئے متعلقہ محکمے فیلڈ میں مکمل طور پر متحرک رہیں۔ انہوں نے محکمہ صحت، میونسپل کارپوریشن، ضلعی کونسل اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہدایت کی کہ حساس مقامات پر فوری سپرے کیا جائے اور لاروا کی افزائش روکنے کے لیے موثر اقدامات کئے جائیں۔ڈپٹی کمشنر نے ڈینگی کے بڑھتے کیسز پر محکمہ صحت حکام کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے فیلڈ ٹیموں کو ہدایت دی کہ روزانہ کی بنیاد پر سرویلنس رپورٹیں جمع کروائیں اور تمام شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنائیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لئے خصوصی وارڈز قائم کئے جائیں۔ علاوہ ازیں کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں کی زیر صدارت ایک اہم ڈویژنل اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو سمیت ڈویژن کے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے شرکت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبدالرزاق ڈوگر نے اجلاس کو کنٹریکٹر کمپنیوں کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔