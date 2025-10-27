صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں جامعات کی سالانہ درجہ بندی کا فیصلہ

  • ملتان
پنجاب میں جامعات کی سالانہ درجہ بندی کا فیصلہ

اعلیٰ تعلیم کے معیار کی بہتری کے لیے نیا ریٹنگ سسٹم متعارف کرایا جائیگا

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کیلئے صوبے کی جامعات کی سالانہ درجہ بندی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کی 60 سے زائد جامعات میں سے بہترین 10 جامعات کا انتخاب کیا جائے گا۔ 50 ملین روپے کی لاگت سے رینکنگ کا نیا نظام تیار کیا جا رہا ہے ، جس کا پی سی-ون مکمل ہو چکا ہے ۔ منصوبہ ہر سال کارکردگی کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ حکومتی ترجمان کے مطابق اس نظام کا مقصد تعلیمی معیار میں بہتری، مسابقت اور شفافیت کو فروغ دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں سموگ کی شدت خطر ناک حد تک بڑھ گئی

جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم

میونسپل کارپوریشن میں جدید شکایتی سیل قائم کرنے کا فیصلہ

امانت میں دیا گیا کپڑا مبینہ طور پر فروخت، رقم خوردبرد

شراب کی سپلائی لیجاتا ملزم گرفتار

نشہ آور ادویات کی کھلے عام فروخت، ضلعی ادارے خاموش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر