پنجاب میں جامعات کی سالانہ درجہ بندی کا فیصلہ
اعلیٰ تعلیم کے معیار کی بہتری کے لیے نیا ریٹنگ سسٹم متعارف کرایا جائیگا
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کیلئے صوبے کی جامعات کی سالانہ درجہ بندی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کی 60 سے زائد جامعات میں سے بہترین 10 جامعات کا انتخاب کیا جائے گا۔ 50 ملین روپے کی لاگت سے رینکنگ کا نیا نظام تیار کیا جا رہا ہے ، جس کا پی سی-ون مکمل ہو چکا ہے ۔ منصوبہ ہر سال کارکردگی کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ حکومتی ترجمان کے مطابق اس نظام کا مقصد تعلیمی معیار میں بہتری، مسابقت اور شفافیت کو فروغ دینا ہے ۔