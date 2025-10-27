اکبر روڈ تاجروں کا خواجہ شفیق پر مکمل اعتماد کا اظہار
شیر گروپ نے چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے الحاق کا باضابطہ اعلان کر دیا
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران اکبر روڈ چوک شہیداں شیر گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک عمران بھٹہ نے اپنے تمام عہدیداروں اور ساتھی تاجروں کے ہمراہ چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس میں گروپ کے سرکردہ ارکان شیخ اقبال، حاجی غلام عباس، فرخ عمر چودھری، ملک معاذ بھٹہ، شیخ عبدالقادر، ملک عبدالکریم، شیخ کاشف ادریس، شیخ طارق اختر، مخدوم شاہد ریحان، شیخ عبداللہ شفیق، ملک ارسلان مظہر، نعمان شبیر، جاوید مغل، سلمان ادریس، عابد مغل اور دیگر تاجر موجود تھے ۔اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ انجمن تاجران اکبر روڈ چوک شہیداں شیر گروپ کا باضابطہ الحاق چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے کیا جا رہا ہے ۔ شرکاء نے واضح کیا کہ ان کی تنظیم کا کسی اور تاجر تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔اس موقع پر ملک عمران بھٹہ نے کہا کہ خواجہ محمد شفیق وہ واحد قائد ہیں جنہوں نے پورے ملک کے تاجروں کے مسائل کو بخوبی اجاگر کیا اور ان کے حل کے لئے عملی جدوجہد کی۔ ان کی قیادت میں تاجروں نے ہمیشہ خود کو متحد اور مضبوط محسوس کیا۔