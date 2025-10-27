لمپی سکن وائرس بے قابو، درجنوں مویشی ہلاک،ہزاروں متاثر
ویکسی نیشن مہم نہ چل سکی، اتائیوں نے علاج شروع کردیا،مزید نقصانات کا خدشہ
جہانیاں (نمائندہ دنیا)تحصیل جہانیاں اور گردونواح میں جانوروں کی خطرناک بیماری ’’لمپی سکن‘‘نے تباہی مچا دی ہے جس سے درجنوں مویشی ہلاک اور ہزاروں متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ بیماری کے پھیلاؤ سے کاشتکار اور مویشی پالنے والے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ لائیو اسٹاک کا عملہ دفتروں تک محدود ہے ، ویکسی نیشن مہم شروع نہیں کی گئی اور بیماری پر قابو پانے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ شہریوں نے بتایا کہ اتائی اور غیر تربیت یافتہ ویٹرنری ڈاکٹروں نے صورتحال سے فائدہ اٹھا کر جانوروں کا علاج شروع کر دیا ہے جس سے مزید نقصانات کا خدشہ ہے ۔مویشی مالکان محمد بلال، محمد وسیم، محمد آصف، عبدالرشید اور دیگر کا کہنا ہے کہ محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے آگاہی اور حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لمپی سکن سے متاثرہ جانوروں کی جلد پر مہلک زخم بن جاتے ہیں جس سے دودھ اور گوشت کی پیداوار بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ اہل علاقہ نے سیکرٹری لائیو سٹاک پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔