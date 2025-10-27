صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لمپی سکن وائرس بے قابو، درجنوں مویشی ہلاک،ہزاروں متاثر

  • ملتان
لمپی سکن وائرس بے قابو، درجنوں مویشی ہلاک،ہزاروں متاثر

ویکسی نیشن مہم نہ چل سکی، اتائیوں نے علاج شروع کردیا،مزید نقصانات کا خدشہ

جہانیاں (نمائندہ دنیا)تحصیل جہانیاں اور گردونواح میں جانوروں کی خطرناک بیماری ’’لمپی سکن‘‘نے تباہی مچا دی ہے جس سے درجنوں مویشی ہلاک اور ہزاروں متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔ بیماری کے پھیلاؤ سے کاشتکار اور مویشی پالنے والے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محکمہ لائیو اسٹاک کا عملہ دفتروں تک محدود ہے ، ویکسی نیشن مہم شروع نہیں کی گئی اور بیماری پر قابو پانے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نظر نہیں آ رہی۔ شہریوں نے بتایا کہ اتائی اور غیر تربیت یافتہ ویٹرنری ڈاکٹروں نے صورتحال سے فائدہ اٹھا کر جانوروں کا علاج شروع کر دیا ہے جس سے مزید نقصانات کا خدشہ ہے ۔مویشی مالکان محمد بلال، محمد وسیم، محمد آصف، عبدالرشید اور دیگر کا کہنا ہے کہ محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے آگاہی اور حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لمپی سکن سے متاثرہ جانوروں کی جلد پر مہلک زخم بن جاتے ہیں جس سے دودھ اور گوشت کی پیداوار بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ اہل علاقہ نے سیکرٹری لائیو سٹاک پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طاقتور آبی مافیا کے خلاف آپریشنز، ایک ماہ کے دوران 60 پانی چور گروپس کا خاتمہ

صوبائی وزرا کا چیف سیکریٹری کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، کاموں کا جائزہ

جے پی ایم سی میں ایڈوانسڈ آرتھوپیڈک سروسز کا افتتاح

مہنگائی وبے روزگاری عوام کا مقدر بن چکی ، ثروت اعجاز

مہنگائی، ناانصافی کیخلاف اسلام آباد لانگ مارچ کرینگے ، غفور حیدری

پی ایس ایف کے تحت صفائی کے حوالے سے مہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر