ملتان میں انٹر سکول اتھلیٹک کارنیوال کا کامیاب انعقاد

  • ملتان
ملتان میں انٹر سکول اتھلیٹک کارنیوال کا کامیاب انعقاد

نو سکولوں کے 486طلبا کی شرکت، بلوم فیلڈ ہال نے میدان مار لیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان میں انٹر سکول اتھلیٹک کارنیوال شاندار انداز میں منعقد ہوا جس میں مختلف شہروں کے 9 سکولوں سے 486 طلبا و طالبات نے شرکت کی۔ مقابلوں میں فٹ بال، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس سمیت 12 ایونٹس شامل تھے ۔بلوم فیلڈ ہال اپر سکول کے زیر اہتمام منعقدہ اس ایک روزہ کارنیوال میں ملتان کے 6، ڈیرہ غازی خان کے 2 اور تھرمل پاور پلانٹ عبدالحکیم کی ایک ٹیم نے حصہ لیا۔ افتتاحی تقریب میں سحر ولاز کیمپس کے ننھے طلبا و طالبات نے رنگا رنگ ایروبکس شو پیش کیا جبکہ رائل آرچرڈ کیمپس کے طلبا نے کراٹے کا مظاہرہ کر کے حاضرین سے داد سمیٹی۔بعد ازاں 100 میٹر، 200میٹر، رکاوٹوں کی دوڑ، فٹ بال، ٹیبل ٹینس، باسکٹ بال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوئے ۔ مجموعی نتائج کے مطابق بلوم فیلڈ ہال اپر سکول نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔

 

