سرقہ، منشیات فروشی میں ملوث ملزم گرفتار کرلیا گیا
ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ٹارگٹ افینڈرز اور اشتہاری ملزموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ ڈولفن سکواڈ چوری، ڈکیتی اور منشیات کی وارداتوں میں مطلوب ٹارگٹ افینڈر ازرف ملک ولد سجاد حسین ملک کو گرفتار کرلیا۔۔۔
اہم کارروائی انچارج محافظ سکواڈ مہر شاہد نواز ہراج نے اپنی ٹیم کے ہمراہ عمل میں لائی۔ ملزم طویل عرصے سے قانون کی گرفت سے فرار تھا۔ گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لئے تھانہ کینٹ پولیس کے حوالے کردیا گیا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔