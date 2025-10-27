صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دیوالی پر بین المذاہب ہم آہنگی کی تقریب، اتحاد پر زور

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)کیتھولک کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی و بین الکلیساء مکالمہ کے زیر اہتمام ہندو کمیونٹی کے تہوار دیوالی کی مناسبت سے خصوصی تقریب بشپ ہاؤس کیتھولک چرچ ملتان میں منعقد ہوئی۔۔۔

 تقریب کی صدارت کمیشن کے چیئرمین بشپ یوسف سوہن نے کی۔تقریب میں سی سی آئی ڈی کے ریجنل ڈائریکٹر فادر ڈینیئل تاج، نیشنل ایگزیکٹیو سیکرٹری سیموئیل کلیمنٹ، امروز گل، سرفراز کلیمنٹ، شازر گل، حنا سلمان، احمد ریاض، خوشونت، اطہر جہانیاں، مہک سمیت مختلف مذاہب اور مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے دیوالی کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور اتحاد کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔

 

