ملزم زمین ہتھیانے کیلئے دھمکیاں دے رہے ،متاثرہ خاتون
پولیس شنوائی نہیں کر رہی، حکام نوٹس لیں ، تحفظ دیا جائے ،پریس کانفرنس
ملتان (کرائم رپورٹر)چک نمبر 4ہانس کی رہائشی ثمینہ نے پریس کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ چند روز قبل تھانہ رانواں کے اہلکار اے ایس آئی حسن شیرازی نے انصر عباس کے کہنے پر ان کے شوہر محمد سجاد کو گرفتار کیا اور تشدد کیا۔ بعد ازاں مقامی معززین کی مداخلت پر دس ہزار روپے رشوت لیکر شوہر کو رہا کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پھر قصور بھٹی نامی اہلکار تصور عباس، محمد اسلم اور لیاقت منور کے ساتھ آتشیں اسلحہ سے مسلح ہو کر ان کے گھر آئے اور ان پر و بچوں پر تشدد شروع کر دیا۔ علاقہ مکینوں کی منت سماجت پر حملہ آور واپس گئے ۔ ثمینہ کا مؤقف تھا کہ ملزم ان کی ملکیتی زمین پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور زمین اپنے نام کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔