سازشی عناصر قیامِ امن و ترقی کی راہ میں رکاوٹ، شبیر میثمی
ملتان (کرائم رپورٹر)شیعہ علماء کونسل کے مرکزی جنرل سیکرٹری علامہ ڈاکٹر شبیر حسین میثمی نے کہا ہے کہ سازشی عناصر قیامِ امن، ملکی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔۔۔
آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ علماء کرام، ذاکرین عظام اور مشائخِ محراب و منبر تمام مکاتبِ فکر کے درمیان اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کے فروغ کیلئے سنجیدگی سے کردار ادا کریں تاکہ اسلام اور پاکستان دشمن عناصر کے ناپاک عزائم ناکام بنائے جا سکیں۔انہوں نے کہا کہ دینی مدارس اسلام کا قلعہ ہیں اور عزاداریِ امام حسینؓ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ عزیز ہے ، اس کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قیامِ امن اور استحکامِ معیشت کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں تاکہ عام شہری خوشحال زندگی گزار سکیں۔