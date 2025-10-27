مجلس وحدت مسلمین نے عبدالغفار کو آرگنائزر نامزد کیا
ملتان (کرائم رپورٹر)مجلس وحدت مسلمین ضلع ملتان کے آرگنائزر عون رضا انجم ایڈووکیٹ نے وفد کے ہمراہ جلالپور پیروالا کا دورہ کیا اور باہمی مشاورت سے عبدالغفار کو تحصیل آرگنائزر نامزد کیا۔۔۔
اس موقع پر انجینئر سخاوت علی سیال، اظہر حسین ایڈووکیٹ، غضنفر عباس اور قیصر عباس موجود تھے ۔ عون رضا انجم نے کہا کہ مجلس وحدت مسلمین سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے ، بحالی کے کاموں کی اشد ضرورت ہے ، ہم ریسکیو سے آبادکاری تک عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت مصیبت زدہ افراد کی ہر ممکن مدد کرے ۔