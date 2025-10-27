میونسپل کارپوریشن آفس میں کمپیوٹر آپریٹر پر حملہ
ملتان (کرائم رپورٹر)میونسپل کارپوریشن آفس ملتان میں لڑائی جھگڑے کے واقعے میں کمپیوٹر آپریٹر عاصم سیال مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بن گیا۔۔۔
عاصم سیال نے اربابِ اختیار کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ دفتری اہلکار سجاد کھوکھر اپنے بیٹوں سمیت اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس پر حملہ کر دیا۔عاصم سیال کے مطابق اس نے جان بچانے کے لئے دفتر سے نکل کر یونین آفس روم میں پناہ لینے کی کوشش کی، تاہم سجاد کھوکھر اپنے بیٹوں سمیت اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اس موقع پر موجود دیگر کولیگز نے مداخلت کر کے اس کی جان بچائی۔متاثرہ اہلکار نے اپنی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ واقعے کے دوران نہ صرف اسے جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا بلکہ دفتری ماحول میں خوف و ہراس بھی پیدا ہوا۔