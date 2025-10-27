صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کارپوریشن آفس میں کمپیوٹر آپریٹر پر حملہ

  • ملتان
میونسپل کارپوریشن آفس میں کمپیوٹر آپریٹر پر حملہ

ملتان (کرائم رپورٹر)میونسپل کارپوریشن آفس ملتان میں لڑائی جھگڑے کے واقعے میں کمپیوٹر آپریٹر عاصم سیال مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بن گیا۔۔۔

 عاصم سیال نے اربابِ اختیار کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ دفتری اہلکار سجاد کھوکھر اپنے بیٹوں سمیت اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس پر حملہ کر دیا۔عاصم سیال کے مطابق اس نے جان بچانے کے لئے دفتر سے نکل کر یونین آفس روم میں پناہ لینے کی کوشش کی، تاہم سجاد کھوکھر اپنے بیٹوں سمیت اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اس موقع پر موجود دیگر کولیگز نے مداخلت کر کے اس کی جان بچائی۔متاثرہ اہلکار نے اپنی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ واقعے کے دوران نہ صرف اسے جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا بلکہ دفتری ماحول میں خوف و ہراس بھی پیدا ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر