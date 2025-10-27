صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھاتی کے سرطان کی بڑی وجہ خاموشی،رضوانہ ملک

  • ملتان
خواتین جسم کا خود معائنہ کریں،تشخیص سے مہلک مرض کا علاج ممکن

ملتان (لیڈی رپورٹر)انر ویل ڈسٹرکٹ 340 کی چیئرپرسن مس رضوانہ ملک نے کہا ہے کہ خواتین میں چھاتی کا سرطان ان کی خاموشی اور سستی کے باعث تیزی سے پھیل رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو چاہئے کہ وہ خود اپنے جسم کا معائنہ کریں، اس میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کریں۔ بروقت تشخیص اور علاج سے اس مہلک مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ انر ویل کے تمام کلبز چھاتی کے سرطان سے آگاہی کیلئے بھرپور مہم چلائیں گے ۔یہ بات انہوں نے مکس انسٹیٹیوٹ میں انر ویل ڈسٹرکٹ 340 کے زیر اہتمام چھاتی کے سرطان سے آگاہی مہم کے سلسلے میں ’’پنک ڈے‘‘ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ سیکرٹری مسز صالحہ پاشا نے کہا کہ دنیا بھر میں اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے کینسر سے آگاہی کیلئے منایا جاتا ہے تاکہ خواتین کو بروقت تشخیص اور علاج کے ذریعے محفوظ رکھا جا سکے ۔ڈاکٹر زاہدہ صبیح اور ڈاکٹر سدرہ محمود نے کہا کہ پاکستان میں چھاتی کے کینسر کے کیسز خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔

 

