  • ملتان
وارداتوں میں اضافہ،شہری دن دیہاڑے لٹنے لگے

بی زیڈ، کوتوالی، صدر، الپہ، قادرپورراں،شاہ شمس،ممتاز آباد میں واقعات

ملتان (کرائم رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کے دوران شہری نقدی، قیمتی سامان، موٹر سائیکلیں، مویشی اور گاڑیاں گنوا بیٹھے ۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔تھانہ بی زیڈ کے علاقے میں مسلح افراد نے ذیشان سے نقدی چھین لی۔ تھانہ ڈی ایچ اے کی حدود سے نامعلوم چور عابد کی کار لے اڑے ۔ تھانہ کوتوالی کے علاقے میں فیاض کی موٹر سائیکل اور تسکین کے گھر سے سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ صدر کی حدود میں نامعلوم چور واجد کے گھر سے اڑھائی لاکھ روپے نقدی لے گئے ۔ تھانہ الپہ کے علاقے میں بلال اور محی الدین کے گھروں سے سامان چوری کر لیا گیا۔ تھانہ قادرپوراں کی حدود سے شہزاد کی بکریاں اور ثمیر کی گائے چوری ہو گئی۔اسی طرح تھانہ کینٹ کے علاقے میں وقاص کی موٹر سائیکل اور رفیق کے گھر سے پانی والی موٹر چوری کر لی گئی۔ تھانہ شاہ شمس کی حدود میں تقی کا موبائل فون، مستقیم کی نقدی اور دلاور کے گھر سے سامان چوری ہو گیا۔تھانہ ممتاز آباد کے علاقے سے بھی سہیل کا موبائل فون چوری کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام واقعات کی تحقیقات جاری ہیں، جلد ہی ملوث عناصر کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

 

