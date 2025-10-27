کہروڑپکا میں آوارہ کتوں نے 8شہریوں کو کاٹ لیا
بلدیہ کی کارروائی، درجنوں کتے تلف،مہم روزانہ کی بنیاد پر جاری ،ترجمان
کہروڑپکا (نمائندہ دنیا) شہر میں آوارہ اور باؤلے کتوں کی بھرمار کے باعث شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ گزشتہ دو روز کے دوران آٹھ افراد کو کتوں نے کاٹ لیا جنہیں طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ غوثیہ چوک، چاندنی چوک، بخاری چوک، فوارہ چوک، سبزی منڈی، میلسی چوک، پرانا میلسی روڈ، شاہپور روڈ اور دیگر علاقوں میں آوارہ کتوں کے جھنڈ دندناتے پھر رہے تھے ۔میڈیا کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بلدیہ کہروڑپکا کو متحرک کر دیا۔ بلدیہ ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے درجن سے زائد آوارہ کتوں کو تلف کر دیا جبکہ مبینہ طور پر باؤلے کتے بھی مار دیے گئے ہیں۔ ترجمان بلدیہ کے مطابق آوارہ کتوں کے خاتمے کی مہم روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھی جائے گی تاکہ شہریوں کو مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔