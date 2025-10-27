صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

  • ملتان
بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال نے صنعتی و زرعی شعبوں کے لئے بجلی کے نرخوں میں نمایاں کمی کے حکومتی فیصلے کو ملکی معیشت کی بحالی اور پائیدار ترقی کی سمت ایک اہم اور دور رس قدم قرار دیا ہے۔۔۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور وفاقی وزیر توانائی کی جانب سے بجلی کے نرخ 38 روپے سے کم کر کے 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کا فیصلہ صنعتی و زرعی پیداوار میں نمایاں اضافے ، روزگار کے نئے مواقع اور سرمایہ کاری کے فروغ کا باعث بنے گا۔میاں راشد اقبال نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں اس تاریخی کمی سے کاروبار کرنے کی لاگت میں واضح کمی آئے گی، جس سے دونوں شعبے اپنی مسابقت، پیداوار اور برآمدی صلاحیت بہتر بنانے کے قابل ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور صنعت ملکی معیشت کے جڑواں ستون ہیں جو روزگار کی فراہمی، غذائی تحفظ اور برآمدات میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر