بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال
ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال نے صنعتی و زرعی شعبوں کے لئے بجلی کے نرخوں میں نمایاں کمی کے حکومتی فیصلے کو ملکی معیشت کی بحالی اور پائیدار ترقی کی سمت ایک اہم اور دور رس قدم قرار دیا ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اور وفاقی وزیر توانائی کی جانب سے بجلی کے نرخ 38 روپے سے کم کر کے 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کا فیصلہ صنعتی و زرعی پیداوار میں نمایاں اضافے ، روزگار کے نئے مواقع اور سرمایہ کاری کے فروغ کا باعث بنے گا۔میاں راشد اقبال نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں اس تاریخی کمی سے کاروبار کرنے کی لاگت میں واضح کمی آئے گی، جس سے دونوں شعبے اپنی مسابقت، پیداوار اور برآمدی صلاحیت بہتر بنانے کے قابل ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ زراعت اور صنعت ملکی معیشت کے جڑواں ستون ہیں جو روزگار کی فراہمی، غذائی تحفظ اور برآمدات میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔