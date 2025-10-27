صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کے کاشتکار وں کوکھادوں کے درست استعمال کی ہدایت

  ملتان
کم بارش والے علاقوں میں بوائی سے قبل ایک بوری ڈی اے پی لازمی

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق گندم کے کاشتکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بارانی اور کم بارش والے علاقوں میں زمین کی تیاری کے وقت کھادوں کا درست استعمال یقینی بنائیں تاکہ فصل کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے ۔ترجمان نے بتایا کہ کم بارش والے علاقوں جن میں راجن پور، لیہ، ڈیرہ غازی خان، مظفرگڑھ، بھکر، میانوالی، جنڈ، پنڈی گھیب اور خوشاب کے بارانی علاقے شامل ہیں، میں گندم کی بوائی سے قبل فی ایکڑ ایک بوری ڈی اے پی، ایک بوری یوریا اور آدھی بوری ایس او پی یا ایم او پی ڈالیں۔درمیانی بارش والے علاقوں جیسے چکوال، تلہ گنگ اور پنڈ دادن خان میں فی ایکڑ سوا بوری ڈی اے پی، سوا بوری یوریا اور آدھی بوری ایس او پی ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے ۔ زیادہ بارش والے علاقوں بشمول راولپنڈی، اٹک، جہلم، سوہاوہ، نارووال، گجرات، کھاریاں اور شکرگڑھ میں فی ایکڑ ڈیڑھ بوری ڈی اے پی، ڈیڑھ بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی یا ایم او پی استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ۔

 

