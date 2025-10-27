صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرونی سرمایہ کاری سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، خواجہ شفیق

  • ملتان
حکومت تاجروں کے مسائل حل کرنے کیلئے ٹھوس اقدامات کرے ، خطاب

ملتان (لیڈی رپورٹر) چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق نے انڈسٹریل سٹیٹ ملتان میں فوڈپوائنٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے میزبان ایاز خان، طالب خان، دانش خان اور عارف خان تھے ، جبکہ شہر بھر کے تاجر و صنعتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔تقریب کے آغاز میں ملکی معاشی خوشحالی اور کاروباری ترقی کے لئے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر خواجہ محمد شفیق نے ملتان کی تاریخی اور تجارتی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ملتان ہمیشہ جنوبی پنجاب کا تجارتی و صنعتی مرکز رہا ہے ، یہاں کے تاجر و صنعتکار ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔خواجہ محمد شفیق نے انڈسٹریل سٹیٹ ملتان میں ہونے والی بیرونی سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی سرمایہ کاری سے نہ صرف روزگار کے مواقع بڑھیں گے بلکہ صنعتی ترقی کو بھی نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل کے حل کے لئے ٹھوس اقدامات کئے جائیں تاکہ کاروباری سرگرمیوں میں مزید بہتری لائی جا سکے ۔تقریب کے اختتام پر لاثانی فوڈ کی جانب سے تاجر و صنعتکار برادری کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا ۔تقریب میں چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان کے جنرل سیکرٹری عزیزالرحمن انصاری، بانی صدر شیخ فیصل سعید، سینئر نائب صدر حاجی اصغر اکبر، تاجر رہنماؤں عبدالمجید زرگر سمیت دیگر کاروباری شخصیات شریک تھیں۔

 

