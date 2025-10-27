ایم این ایس یونیورسٹی کی جانب سے خصوصی افراد کی اعانت
جلالپورپیروالا میں سیلاب متاثرہ خصوصی افراد میں ویل چیئرز اور بیج تقسیم
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے ریسرچ فارم جلالپورپیروالا میں سیلاب سے متاثرہ خصوصی افراد میں ویل چیئرز اور کچن گارڈننگ سیڈ کٹس تقسیم کی گئیں۔ اس تقریب کا اہتمام زرعی یونیورسٹی ملتان نے مین اسٹریم آرگنائزیشن اور مختلف فلاحی تنظیموں کے تعاون سے کیا۔اس موقع پر مین سٹریم کے سربراہ نادر خان نے کہا کہ فلاحی اداروں خصوصاً ڈس ایبل پرسن ایسوسی ایشن اور اسرا تنظیم کے تعاون سے خصوصی افراد کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویل چیئرز متاثرہ افراد کو روزمرہ امور میں سہولت فراہم کریں گی۔رئیس جامعہ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انہیں باعزت اور فعال کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جسمانی معذوری کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، اصل معذوری یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے سے غافل رہے ۔انہوں نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی ملتان فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر جلالپورپیروالا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کام جاری رکھے گی۔ پروگرام کے اختتام پر خصوصی افراد میں ویل چیئرز اور سبزیوں کے بیج تقسیم کئے گئے ۔اس موقع پر ٹریژرار محمد رفیق فاروقی، جاوید اقبال، محمد مشتاق، میڈم صالح، ڈاکٹر عثمان جمشید، ڈاکٹر مرزا عبدالقیوم، ڈاکٹر فواد، ڈاکٹر نبیل، ڈاکٹر اشتیاق اور ڈاکٹر مقرب بھی موجود تھے ۔