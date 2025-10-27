20ہزار کم عمر بچے گھریلو ملازم،تشدد و زیادتی معمول
خوشحال خاندانوں کی جانب سے کام کاج کیلئے غریب گھرانوں کے بچوں اور بچیوں کو ماہانہ تنخواہ پر حاصل کرنیکا رحجان بڑھ گیا ، اداروں کی خاموشی سے جنسی استحصال جاری زیادہ تر تعداد کا تعلق مظفر گڑھ،خانیوال،لودھراںسے ،مہمانوں کی دیکھ بھال، دکانوں سے خریداری سمیت ہر کام لیا جاتا،این جی او ز بھی اقدامات اٹھانے سے گریزاں
ملتان (کرائم رپورٹر)ضلع ملتان میں 20ہزار سے زائد کم عمر بچے اور بچیاں گھریلو ملازم ہیں جو آئے روز تشدد کا نشانہ بننے سمیت زیادتی کا شکار ہورہے ہیں ، متعلقہ اداروں کی مکمل خاموشی کی وجہ سے ان بچوں کا جنسی استحصال جاری ہے ۔فصیل کے مطابق ملتان شہر میں خوشحال خاندانوں کی جانب سے گھروں میں کام کاج ،اپنے بچوں کی دیکھ بھال سمیت بزرگوں کی خدمت گزاری کے لئے غریب گھروں سے کم عمر بچوں اور بچیوں کو ماہانہ تنخواہ پر حاصل کرنے کا رحجان بڑھ گیا ہے ، مہمانوں کی خدمت،دکانوں سے خریداری سمیت ہر کام یہ بچے کرتے دکھائے دیتے ہیں ۔محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ضلع ملتان میں ان بچوں کی تعداد بیس ہزار سے زائد ہے جو پیسے کے عوض اپنا بچپن برباد اورامیروں ے تشدد کا نشانہ بھی بن رہے ہیں،زیادہ تر ان بچوں کا تعلق مظفر گڑھ، خانیوال، لودھراں کے غریب گھرانوں سے ہے جنہیں چندپیسوں کی خاطر امیروں کے حوالے کیا جاتا ہے ۔این جی اوزبھی اس پر آواز بلند نہیں کررہی ہیں۔