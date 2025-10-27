صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں،25من مردہ مرغیاں تلف

  • ملتان
جہانیاں میں مشترکہ کارروائی، رکشہ ڈرائیور رنگے ہاتھوں گرفتار ، ملتان سے سینکڑوں لٹر ناقص دودھ بھی پکڑا گیا، کارروائیاں جاری رہیں گی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید

ملتان، جہانیاں (لیڈی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ملاوٹی دودھ اور ناقص خوراک فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ملتان میں شیر شاہ ٹول پلازہ پر دودھ بردار دو گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک ہزار لٹر سے زائد ملاوٹی دودھ برآمد کر کے تلف کردیا گیا۔ ایک گاڑی کو دس ہزار روپے جرمانہ اور وارننگ نوٹس جاری کیا گیا۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق دودھ کے معیار کو بہتر بنانے کیلئے صوبہ بھر میں دودھ بردار گاڑیوں اور ملک شاپس کی انسپکشن کی جا رہی ہے ۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ، چکنائی کی کمی اور غذائیت کی کمی پائی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے کہا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے ، اس میں ملاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہری گھر میں سپلائی ہونے والے دودھ کی مفت ٹیسٹنگ فوڈ اتھارٹی دفاتر میں کروائیں۔دوسری جانب جہانیاں میں فوڈ اتھارٹی اور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل رکشہ سے 25 من مردہ مرغیاں برآمد کرلیں۔ رکشہ ڈرائیور شاہد کو موقع پر گرفتار کرلیا گیا جبکہ مردہ مرغیاں تلف کردی گئیں۔ اہل علاقہ نے رکشہ مشکوک حالت میں دیکھ کر 15 پر اطلاع دی۔ پولیس تھانہ جہانیاں نے فوڈ اتھارٹی کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ عوام فوڈ اتھارٹی سے تعاون کریں اور ناقص خوراک کی بروقت اطلاع فراہم کریں۔

 

