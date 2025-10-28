پی ای سی کے زیر اہتمام ینگ انجینئرز ٹرینی پروگرام
ملتان (خصوصی رپورٹر) پاکستان انجینئرنگ کونسل برانچ آفس ملتان کے زیر نگرانی ’’ینگ گریجویٹ انجینئر ٹرینی پروگرام‘‘ کی تقریب چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم نذیر کی صدارت میں منعقد ہوئی۔۔۔۔
تقریب میں واسا، میپکو، ایم ڈی اے ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ اور ڈی جی سیمنٹ کے نمائندوں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ۔ معاہدے کے تحت نوجوان انجینئرز کو مختلف اداروں میں چھ ماہ کی پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی جس کا مالی خرچ پی ای سی برداشت کرے گی۔ چیئرمین پی ای سی نے کہا کہ یہ پروگرام نوجوان انجینئرز کے لیے عملی تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ شرکائے تقریب نے اس اقدام کو نوجوانوں کی فنی صلاحیتوں میں اضافے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کے فروغ کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔