2 گمشدہ بھائی والد کے حوالے
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورونے 2 گمشدہ بھائی ورثاء کی تلاش کے بعد والد محمد شہباز کے حوالے کر دئیے ۔14 سالہ ریحان، 10 سالہ ہارون کو چند روز قبل حفاظتی تحویل لیا گیا تھا۔ ،بچوں کو تھانہ کچا کھوہ خانیوال کی جانب سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی حفاظتی تحویل میں دیا گیا تھا ۔پولیس کو بچے کچا کھوہ شہر سے گمشدہ حالت میں ملے تھے۔۔۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے گمشدہ بچوں کے ورثاء کو چک بھکرالہ ضلع بہاولنگر سے تلاش کیا گیا ۔ بیورو ترجمان کے مطابق گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی پہلی ترجیح ہے ،بچوں کے والد نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو حکام کا شکریہ ادا کیا۔